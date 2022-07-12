На юге Украины ВСУ уничтожили 52 оккупантов и захватили военную технику
Российская военная техника (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении ликвидировали 52 российских оккупантов и их технику.
Всего за сутки уничтожили:
- 52️ рашиста;
- гаубицу Мста-Б;
- миномет;
- 7️ единиц бронированной и автомобильной техники;
- склад с боеприпасами в Новой Каховке.
Удары по складам з боеприпасами российских войск нанесли также удары с воздуха в районах Снегиревки и Любимовки. Вертолетами — по опорному пункту противника в районе Правдино и по враждебным позициям вокруг Александровки".
В командовании также сообщили, что вблизи Потемкиного района обнаружена заброшенная в исправном состоянии и с боекомплектом российская техника: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д.
10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.
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