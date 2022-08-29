На южном направлении ВСУ уничтожили 41 оккупанта и 13 единиц техники

29 августа, 06:07
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Уничтоженная российская техника (Фото:Operational Command «South

Уничтоженная российская техника (Фото:Operational Command «South"/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении уничтожили 41 оккупанта и их технику.

Всего украинские военные за сутки уничтожили:

  • 4️1️ оккупанта;
  • 2️ беспилотные летательные аппарата;
  • танк Т-72; ​​
  • РСЗО Ураган;
  • зенитно-пушечный ракетный комплекс Панцирь-С1;
  • самоходную артиллерийско-минометную установку Нона-С;
  • станцию радиоэлектронной борьбы;
  • 6️ единиц автомобильной бронетехники.

Видео дня

Также сообщается, что украинская авиация нанесла 8 ударов по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодативки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового.

В то же время, вражеские войска два раза пытались провести штурм в направлении Высокополья — Потемкино, но безуспешно и с потерями отошли. Вражеская штурмовая авиация и вертолеты три раза атаковали украинские позиции вдоль линии столкновения. Среди украинских защитников потерь нет.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/600351385138403/
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https://www.youtube.com/watch?v=feiUiWdDbxc
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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