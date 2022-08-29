На южном направлении ВСУ уничтожили 41 оккупанта и 13 единиц техники 29 августа, 06:07 Уничтоженная российская техника (Фото:Operational Command «South"/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении уничтожили 41 оккупанта и их технику.

Всего украинские военные за сутки уничтожили:

4️1️ оккупанта;

2️ беспилотные летательные аппарата;

танк Т-72; ​​

РСЗО Ураган;

зенитно-пушечный ракетный комплекс Панцирь-С1;

самоходную артиллерийско-минометную установку Нона-С;

станцию радиоэлектронной борьбы;

6️ единиц автомобильной бронетехники.

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Также сообщается, что украинская авиация нанесла 8 ударов по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодативки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового.

В то же время, вражеские войска два раза пытались провести штурм в направлении Высокополья — Потемкино, но безуспешно и с потерями отошли. Вражеская штурмовая авиация и вертолеты три раза атаковали украинские позиции вдоль линии столкновения. Среди украинских защитников потерь нет.



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