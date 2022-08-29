На южном направлении ВСУ уничтожили 41 оккупанта и 13 единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Operational Command «South"/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении уничтожили 41 оккупанта и их технику.
Всего украинские военные за сутки уничтожили:
- 4️1️ оккупанта;
- 2️ беспилотные летательные аппарата;
- танк Т-72;
- РСЗО Ураган;
- зенитно-пушечный ракетный комплекс Панцирь-С1;
- самоходную артиллерийско-минометную установку Нона-С;
- станцию радиоэлектронной борьбы;
- 6️ единиц автомобильной бронетехники.
Также сообщается, что украинская авиация нанесла 8 ударов по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодативки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового.
В то же время, вражеские войска два раза пытались провести штурм в направлении Высокополья — Потемкино, но безуспешно и с потерями отошли. Вражеская штурмовая авиация и вертолеты три раза атаковали украинские позиции вдоль линии столкновения. Среди украинских защитников потерь нет.
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