На южном направлении ВСУ уничтожили 35 оккупантов и 11 единиц техники

28 августа, 05:25
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что на южном направлении за сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 35 оккупантов и их технику.

Всего за сутки уничтожили:

  • 35 рашистов;
  • гаубица Мста-Б;
  • самоходная артиллерийская пушка Нона;
  • 9️ единиц бронированной и автомобильной техники;
  • 2️ склада боеприпасов в Дудчанах и Давидовом Броде;
  • 1️ полевой пункт в Воскресенском.

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Также за сутки украинская авиация нанесла 3 удара по 2 опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке, а также по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье.

В то же время, российские войска нанесли удары по позициям ВСУ ударными беспилотниками, вертолетными парами и из истребителя-бомбардировщика ракетой Х-59 класса воздух-земля.

Корабельная группировка вражеского флота из 11 единиц держится вблизи крымского берега. 3 ракетоносителя, из которых 1 подводный, держат наготове 2 десятка ракет типа Калибр.

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https://www.youtube.com/watch?v=qPBu9xhGKnc
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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