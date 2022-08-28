На южном направлении ВСУ уничтожили 35 оккупантов и 11 единиц техники 28 августа, 05:25 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что на южном направлении за сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 35 оккупантов и их технику.

Всего за сутки уничтожили:

35 рашистов;

гаубица Мста-Б;

самоходная артиллерийская пушка Нона;

9️ единиц бронированной и автомобильной техники;

2️ склада боеприпасов в Дудчанах и Давидовом Броде;

1️ полевой пункт в Воскресенском.



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Также за сутки украинская авиация нанесла 3 удара по 2 опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке, а также по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье.



В то же время, российские войска нанесли удары по позициям ВСУ ударными беспилотниками, вертолетными парами и из истребителя-бомбардировщика ракетой Х-59 класса воздух-земля.

Корабельная группировка вражеского флота из 11 единиц держится вблизи крымского берега. 3 ракетоносителя, из которых 1 подводный, держат наготове 2 десятка ракет типа Калибр.

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