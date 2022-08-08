На южном направлении ВСУ уничтожили 24 оккупантов, шесть единиц техники и склад боеприпасов

8 августа, 06:11
Уничтоженная российская техника (Фото:Оперативне командування Південь/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Оперативне командування Південь/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении украинские защитники и защитницы уничтожили 24 оккупантов и их технику.

Также украинская штурмовая авиация и вертолетная пара нанесла три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и по опорному пункту в Херсонском районе, а также по одному опорному пункту в Бериславском районе.

Видео дня

Всего за сутки были уничтожены:

  • 2️4️ рашиста;
  • 1️ танка Т-62;
  • 5️ единиц другой бронированной и автомобильной техники;
  • склад боеприпасов.

Окончательные потери врага уточняются.

В Черном море находятся порядка десятка боевых кораблей вражеского флота, наготове к нанесению ракетных ударов по территории Украины находятся 4️ носителя ракет типа Калибр и 1️ вдк.

https://www.facebook.com/watch/?v=1012950379374222
Читайте также:
Местные СМИ сообщили об ударах ВСУ по Антоновскому мосту и скоплению оккупантов в Мелитополе
https://www.youtube.com/watch?v=lKImBHHsrYc
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Путин разыграет свою последнюю карту. Главные сценарии развития войны в Украине

Через шесть месяцев Путин, несомненно, должен задаться вопросом, действительно ли он может выиграть эту войну?

7 августа, 19:55
Мнения
Шансы Владимира Зеленского во второй раз возглавить страну напрямую зависят от успехов Украины в войне с Россией, полагает социолог Владимир Паниотто (Фото:ПСОПУ)
Второй срок Зеленского /
Социолог Паниотто — о политических симпатиях украинцев после войны и рисках для рейтинга президента
7 августа, 14:07
События
Для создания стильного образа для офиса сочетайте яркую рубашку с джинсами цвета индиго (Фото:instagram.com/annelauremais)
Неподвластны времени /
Пять вещей из гардероба француженок, которые украсят повседневный гардероб
7 августа, 10:12
Красота и мода
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X