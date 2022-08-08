На южном направлении ВСУ уничтожили 24 оккупантов, шесть единиц техники и склад боеприпасов 8 августа, 06:11 Уничтоженная российская техника (Фото:Оперативне командування Південь/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении украинские защитники и защитницы уничтожили 24 оккупантов и их технику.

Также украинская штурмовая авиация и вертолетная пара нанесла три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и по опорному пункту в Херсонском районе, а также по одному опорному пункту в Бериславском районе.

Видео дня

Всего за сутки были уничтожены:

2️4️ рашиста;

1️ танка Т-62;

5️ единиц другой бронированной и автомобильной техники;

склад боеприпасов.

Окончательные потери врага уточняются.

В Черном море находятся порядка десятка боевых кораблей вражеского флота, наготове к нанесению ракетных ударов по территории Украины находятся 4️ носителя ракет типа Калибр и 1️ вдк.

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