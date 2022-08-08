На южном направлении ВСУ уничтожили 24 оккупантов, шесть единиц техники и склад боеприпасов
Уничтоженная российская техника (Фото:Оперативне командування Південь/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении украинские защитники и защитницы уничтожили 24 оккупантов и их технику.
Также украинская штурмовая авиация и вертолетная пара нанесла три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и по опорному пункту в Херсонском районе, а также по одному опорному пункту в Бериславском районе.
Всего за сутки были уничтожены:
- 2️4️ рашиста;
- 1️ танка Т-62;
- 5️ единиц другой бронированной и автомобильной техники;
- склад боеприпасов.
Окончательные потери врага уточняются.
В Черном море находятся порядка десятка боевых кораблей вражеского флота, наготове к нанесению ракетных ударов по территории Украины находятся 4️ носителя ракет типа Калибр и 1️ вдк.
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