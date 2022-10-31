На южном направлении ВСУ сбили Су-25 и уничтожили два склада боеприпасов
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении ВСУ сбили российский Су-25 и уничтожили два склада с боеприпасами.
В частности, вражеские склады были уничтожены в Баштанском районе Николаевской области и Бериславском районе Херсонской области.
Всего за сутки уничтожено:
- 27 оккупантов;
- танк;
- 2 миномета;
- самолет Су-25;
- самоходную крупнокалиберную гаубицу Акация;
- зенитную установку калибра 23 мм;
- два склада боеприпасов;
- 5 единиц автобронетехники.
В то же время оккупанты с помощью штурмовой авиации и ударными вертолетами трижды атаковали украинские позиции и освобожденные населенные пункты Бериславского района.
Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 156 огневых задач.