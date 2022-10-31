На южном направлении ВСУ сбили Су-25 и уничтожили два склада боеприпасов

31 октября, 06:12
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении ВСУ сбили российский Су-25 и уничтожили два склада с боеприпасами.

В частности, вражеские склады были уничтожены в Баштанском районе Николаевской области и Бериславском районе Херсонской области.

Всего за сутки уничтожено:

  • 27 оккупантов;
  • танк;
  • 2 миномета;
  • самолет Су-25;
  • самоходную крупнокалиберную гаубицу Акация;
  • зенитную установку калибра 23 мм;
  • два склада боеприпасов;
  • 5 единиц автобронетехники.

Видео дня

В то же время оккупанты с помощью штурмовой авиации и ударными вертолетами трижды атаковали украинские позиции и освобожденные населенные пункты Бериславского района.

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 156 огневых задач.

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https://www.youtube.com/watch?v=oQnoEGSzKWM
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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