На южном направлении ВСУ сбили Су-25 и уничтожили два склада боеприпасов 31 октября, 06:12 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении ВСУ сбили российский Су-25 и уничтожили два склада с боеприпасами.

В частности, вражеские склады были уничтожены в Баштанском районе Николаевской области и Бериславском районе Херсонской области.

Всего за сутки уничтожено:

27 оккупантов;

танк;

2 миномета;

самолет Су-25;

самоходную крупнокалиберную гаубицу Акация;

зенитную установку калибра 23 мм;

два склада боеприпасов;

5 единиц автобронетехники.



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В то же время оккупанты с помощью штурмовой авиации и ударными вертолетами трижды атаковали украинские позиции и освобожденные населенные пункты Бериславского района.

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 156 огневых задач.