На южном направлении за сутки уничтожили 121 оккупанта, 23 единицы техники и бомбардировщик

14 сентября, 06:00
Поделиться:
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что на южном направлении за сутки уничтожили 121 оккупанта и их технику.

Всего за сутки уничтожили:

  • 121 оккупанта;
  • 5 танков;
  • 9 бронированных машин;
  • 3 гаубицы Мста-Б;
  • 2 САУ;
  • 3 ЗРК Панцирь С1;
  • командно-штабную машину;
  • станцию радиоэлектронной борьбы;
  • 4 склада с боеприпасами.

Видео дня

Также сообщается, что ракетные подразделения в районе Давыдова Брода уничтожили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 оккупантов.

ВСУ трижды поразили сосредоточение вражеских сил и средств в Миловом и Дудчанах Херсонской области и 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1715167182187136/
Читайте также:
У россиян на Херсонском направлении больше нет возможности снабжать свои войска — ОК Юг

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

В ОК Юг сообщали, что на юге Украины подразделения российских оккупантов оказались в сложном положении и пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины о сдаче оружия.

https://www.youtube.com/watch?v=HRMk6l33SM4
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X