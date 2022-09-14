На южном направлении за сутки уничтожили 121 оккупанта, 23 единицы техники и бомбардировщик 14 сентября, 06:00 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что на южном направлении за сутки уничтожили 121 оккупанта и их технику.

Всего за сутки уничтожили:

121 оккупанта;

5 танков;

9 бронированных машин;

3 гаубицы Мста-Б;

2 САУ;

3 ЗРК Панцирь С1;

командно-штабную машину;

станцию радиоэлектронной борьбы;

4 склада с боеприпасами.

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Также сообщается, что ракетные подразделения в районе Давыдова Брода уничтожили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 оккупантов.

ВСУ трижды поразили сосредоточение вражеских сил и средств в Миловом и Дудчанах Херсонской области и 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

В ОК Юг сообщали, что на юге Украины подразделения российских оккупантов оказались в сложном положении и пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины о сдаче оружия.

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