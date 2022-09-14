На южном направлении за сутки уничтожили 121 оккупанта, 23 единицы техники и бомбардировщик
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщило, что на южном направлении за сутки уничтожили 121 оккупанта и их технику.
Всего за сутки уничтожили:
- 121 оккупанта;
- 5 танков;
- 9 бронированных машин;
- 3 гаубицы Мста-Б;
- 2 САУ;
- 3 ЗРК Панцирь С1;
- командно-штабную машину;
- станцию радиоэлектронной борьбы;
- 4 склада с боеприпасами.
Также сообщается, что ракетные подразделения в районе Давыдова Брода уничтожили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 оккупантов.
ВСУ трижды поразили сосредоточение вражеских сил и средств в Миловом и Дудчанах Херсонской области и 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.
29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.
В ОК Юг сообщали, что на юге Украины подразделения российских оккупантов оказались в сложном положении и пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины о сдаче оружия.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.