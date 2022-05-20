На южном направлении украинские защитники уничтожили 40 оккупантов и много вражеской техники 20 мая, 03:49 Цей матеріал також доступний українською Техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Оперативное командование Юг сообщило, что 85 сутки полномасштабного вторжения россиян в Украину характеризуют ситуацию на южном фронте как стабильно напряженную.

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В Херсонской области враг продолжает провокационный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов. Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны Вооруженных Сил Украины, россияне еще и используют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ.

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Николаевскую область обстреливают реактивными системами залпового огня Смерч. Враг продолжает разрушение самого Николаева, его инфраструктуры и производственных возможностей.

«Нашими подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнено 91 огневое задание. В результате уничтожен очередной состав боеприпасов в Херсонской области, два танка Т-72, самоходная артустановка и гаубица, две реактивные системы залпового огня Град и зенитно-ракетный комплекс ТОР, бронированная и автотехника. Еще на 40 россиян сокращена численность вражеских сил», — сообщают военные.

Кроме того, в Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры, а также противодействие псевдоминерству. Правоохранителями задержан житель Николаевской области, который накануне распространил ложную информацию о подготовке взрыва в одном из парков и нескольких админзданиях Одессы.

Ситуация на границе с непризнанным Приднестровьем стабильно контролируется силами обороны.

Корабельные группировки в Черном море продолжают держать под угрозой ракетные удары как юг Украины, так и другие регионы. Не исключено применение ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации.



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