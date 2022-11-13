В течение 12 ноября на юге Украины уничтожены 40 оккупантов и три автомобиля рашистов 13 ноября, 04:31 Украинская реактивная система залпового огня в Херсонской области (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

В течение 12 ноября на юге Украины, по подтвержденным данным, уничтожены 40 российских военных и три автомобиля рашистов. Остальные потери оккупантов доразведываются.

«Ракетные и артиллерийские подразделения Сил обороны в течение дня оказывали огневое влияние по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружений на левом берегу Днепра», — говорится также в сводке Оперативного командования Юг за 12 ноября.

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В ОК Юг также сообщили, что российские военные продолжают фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра. Также продолжается вывоз населения из населенных пунктов на левом берегу Днепра.

В то же время рашисты наносят удары реактивными системами залпового огня и артиллерией разных калибров по позициям Сил обороны и по освобожденным населенным пунктам Херсонской и Николаевской областей.

«Враг продолжает вести активную оборону по всей линии столкновения, разграниченной Днепром. В течение боевого дня противник наносил артиллерийские удары по позициям наших подразделений и территориальных общин в Бериславском районе. Без пострадавших и потерь. В ответ, с целью подавления огня вражеской артиллерии, наша авиация дважды отработала по районам развертывания сил противника», — говорится в сводке ОК Юг.

Также в ней отмечается, что состав российского флота в течение суток существенных изменений не претерпел: в него входят 18 кораблей и катеров, среди которых один ракетоноситель, оснащенный восемью ракетами Калибр, готовыми к залпу.

«Враг лелеет планы о применении высокоточных ракетных систем, ударных дронов и других средств огневого поражения по объектам критической инфраструктуры тыловых регионов и по прилегающим к линии фронта территориальным общинам», — считают в ОК Юг.

12 ноября было обнародовано видео того, как командующий Оперативным командованием Юг Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Андрей Ковальчук прибыл в освобожденный Херсон.

Как сообщал в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, украинские военные уже освободили от российских оккупантов более 60 населенных пунктов в Херсонской области, там сейчас происходит разминирование.

С начала полномасштабной войны по состоянию на утро 12 ноября Россия потеряла около 80 210 своих солдат, из них 810 оккупантов ВСУ ликвидировали за предыдущие сутки.