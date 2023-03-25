Спровоцированы боевой работой ВСУ. Оккупанты готовятся к «жесту доброй воли» в Херсонской области — Гуменюк 25 марта, 11:19 Наталья Гуменюк (Фото:Скриншот с видео)

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ во время боев вытесняют из оккупантов так называемый «жест доброй воли» для их ухода из Херсонской области. Россияне уже пакуют чемоданы и отправляют домой намародеренные вещи.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

«Уже даже жители Херсонской области как Правобережной, так и Левобережной знают «народную примету» — когда оккупанты начинают переодеваться в гражданское и очень тщательно паковать все намародеренное и отсылать в обмен на поставку боеприпасов за «поребрик» свое имущество, — это как правило подготовка к тем же «жестам», - заявила Гуменюк.

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Она подчеркнула, что к этому приводит боевая работа высокой интенсивности со стороны украинских военных.

"Мы говорили о том, что мы зачищаем полосу хотя бы в 30 километров для того, чтобы облегчить жизнь Правобережью", - добавила представительница ОК Юг.

Накануне Генштаб сообщил, что российские оккупанты 22 марта полностью покинули Новую Каховку в Херсонской области.

Однако вскоре в Генштабе отметили, что информация о выходе оккупантов из Новой Каховки «была опубликована из-за некорректного использования имеющихся данных».

Новая Каховка была захвачена российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения. Она находится на левом берегу Днепра.

14 марта Наталья Гуменюк заявляла, что коллаборационная «власть» готовится бежать из левобережной части Херсонской области, которая сейчас захвачена российскими оккупационными войсками.