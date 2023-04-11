На юге ВСУ за сутки уничтожили 38 окупантов и 13 единиц техники

11 апреля, 05:10
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Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за прошедшие сутки на южном направлении ВСУ уничтожили оккупантов и их технику.

В частности, было уничтожено 38 окупантов и 13 единиц техники:

  • 5 лодок;
  • 1 миномет;
  • 3 разведывательных беспилотника Мавик-3;
  • 4 единицы автотехники;
  • 5 пунктов боеснабжения;
  • 4 наблюдательных пункта.

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В то же время, российские войска трижды атаковали Херсонщину управляемыми авиационными бомбами, выпущенными из истребителей Су-35 по Херсонскому и Бериславскому районам.

«Корабельная группировка врага в Черном море, по состоянию на 19:00, состоит из 8 единиц, среди которых 1 подводный ракетоноситель с 4 ракетами типа Калибр», — сообщило командование.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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