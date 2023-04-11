На юге ВСУ за сутки уничтожили 38 окупантов и 13 единиц техники
Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщило, что за прошедшие сутки на южном направлении ВСУ уничтожили оккупантов и их технику.
В частности, было уничтожено 38 окупантов и 13 единиц техники:
- 5 лодок;
- 1 миномет;
- 3 разведывательных беспилотника Мавик-3;
- 4 единицы автотехники;
- 5 пунктов боеснабжения;
- 4 наблюдательных пункта.
В то же время, российские войска трижды атаковали Херсонщину управляемыми авиационными бомбами, выпущенными из истребителей Су-35 по Херсонскому и Бериславскому районам.
«Корабельная группировка врага в Черном море, по состоянию на 19:00, состоит из 8 единиц, среди которых 1 подводный ракетоноситель с 4 ракетами типа Калибр», — сообщило командование.