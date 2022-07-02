На юге ВСУ уничтожили три склада боеприпасов врага и ЗРК Тор 2 июля, 04:41 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

На южном направлении украинские военные уничтожили вражескую военную технику и склады боеприпасов. Кроме того, было уничтожено 27 оккупантов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



В течение дня по позициям украинских подразделений, по острову Змеиный и просто по мирным жителям нанесены шесть авиационных ударов.

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В ответ украинские военные парными налетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода.

"Но уже известно, что вражеская армия сократилась на 27 человек, зенитно-ракетный комплекс Тор, самоходную гаубицу Мста-C, три единицы бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, силы обороны уничтожили три полевых состава боеприпасов врага в Херсонской области.

В Херсонском и Скадовском районах враг продолжал разведку по выявлению позиций украинских подразделений.

Интервью с Владимиром Зеленским на острове Змеиный - видеоверсия https://www.youtube.com/watch?v=XhoTQjqH6t4

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