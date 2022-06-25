На юге ВСУ уничтожили крупнокалиберную пушку и два российских Т-72

25 июня, 03:31
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 24 июня, на юге ВСУ уничтожили 46 россиян. А также два танка Т-72 и крупнокалиберную 152-миллиметровую пушку Гиацинт.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

Кроме того, было уничтожено семь единиц другой бронированной техники.

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«В Николаевской области враг продолжает проведение воздушной разведки, а наши подразделения продолжают сбивать беспилотные Орланы—10. Еще одна «птичка-разведчица» заземлена безвозвратно», — говорится в сообщении.

Видео дня

Штурмовики ВСУ нанесли авиационный удар по скоплению противника в районе Снигиревки, а вертолетами - в районе Александровки.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Танки Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Российские танки Гиацинт Война России против Украины

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