На юге ВСУ уничтожили крупнокалиберную пушку и два российских Т-72 25 июня, 03:31 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 24 июня, на юге ВСУ уничтожили 46 россиян. А также два танка Т-72 и крупнокалиберную 152-миллиметровую пушку Гиацинт.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.



Кроме того, было уничтожено семь единиц другой бронированной техники.

«В Николаевской области враг продолжает проведение воздушной разведки, а наши подразделения продолжают сбивать беспилотные Орланы—10. Еще одна «птичка-разведчица» заземлена безвозвратно», — говорится в сообщении.

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