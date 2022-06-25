На юге ВСУ уничтожили крупнокалиберную пушку и два российских Т-72
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
За сутки, 24 июня, на юге ВСУ уничтожили 46 россиян. А также два танка Т-72 и крупнокалиберную 152-миллиметровую пушку Гиацинт.
Об этом сообщило Оперативное командование Юг.
Кроме того, было уничтожено семь единиц другой бронированной техники.
«В Николаевской области враг продолжает проведение воздушной разведки, а наши подразделения продолжают сбивать беспилотные Орланы—10. Еще одна «птичка-разведчица» заземлена безвозвратно», — говорится в сообщении.
Штурмовики ВСУ нанесли авиационный удар по скоплению противника в районе Снигиревки, а вертолетами - в районе Александровки.
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