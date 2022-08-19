Разгром на юге. ВСУ уничтожили 73 россиян и 13 единиц техники 19 августа, 04:45 Украинские военные на юге Украины (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 73 оккупантов и 13 единиц техники.

Всего за сутки были ликвидированы:

73 рашиста;

3 танка;

4 пусковые установки;

1 радиолокационная станция к ЗРК С-300;

5 единиц бронированной и автомобильной техники;

1 склад боеприпасов.

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Отмечается также, что во время наступательных действий украинские военные захватили в плен двух россиян.

В то же время, армия РФ пыталась осуществить попытку штурмовых действий силами в механизированное отделение в направлении Александровка — Станислав. Успехов не имел.

«Украинской авиацией нанесено 4 удара по скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском и Бериславском районах. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач. В том числе и с разрушением враждебных планов починить и продолжать использовать Каховский мост», — сообщили в командовании.

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