Разгром на юге. ВСУ уничтожили 73 россиян и 13 единиц техники
Украинские военные на юге Украины (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
Всего за сутки были ликвидированы:
- 73 рашиста;
- 3 танка;
- 4 пусковые установки;
- 1 радиолокационная станция к ЗРК С-300;
- 5 единиц бронированной и автомобильной техники;
- 1 склад боеприпасов.
Отмечается также, что во время наступательных действий украинские военные захватили в плен двух россиян.
В то же время, армия РФ пыталась осуществить попытку штурмовых действий силами в механизированное отделение в направлении Александровка — Станислав. Успехов не имел.
«Украинской авиацией нанесено 4 удара по скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском и Бериславском районах. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач. В том числе и с разрушением враждебных планов починить и продолжать использовать Каховский мост», — сообщили в командовании.
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