На юге ВСУ уничтожили 73 российских захватчика и семь единиц техники

25 апреля, 02:03
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Разгромленная российская техника (Фото:92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, Официальная страница/Facebook)

Разгромленная российская техника (Фото:92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, Официальная страница/Facebook)

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На юге Вооруженные силы Украины уничтожили 73 российских захватчика и семь единиц вражеской техники. В частности, зенитно-ракетно-пушечный комплекс Панцир С1, автомобильная и бронированная техника.

Об этом сообщает это оперативное командование Юг.

Отмечается, что на временно захваченных территориях Украины российские захватчики ограничивают права и свободы мирных жителей, в частности, свободу передвижения. Населенные пункты, которые готовятся к проведению псевдореферендумов, закрыты для въезда и выезда.

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Война России против Украины - главные события 24 апреля

В Николаевской и Херсонской области противник продолжает ведение оборонных действий на занятом рубеже и артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и украинских позиций.

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Кроме того, зафиксировано усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области. Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага украинскими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, враг отступил.

В то же время, украинскими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще пять населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной.

Корабельная группировка в Черном море постоянно меняет количественный состав в связи с периодическими заходами в базы временно оккупированного Крыма, но основной состав продолжает держать территорию Украины под угрозой ракетных ударов

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война России против Украины

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