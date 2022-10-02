На южном направлении ВСУ уничтожили 16 российских танков и 64 оккупантов
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что на южном направлении украинские защитники уничтожили 64 россиян и их технику.
За сутки украинская авиация нанесла девять ударов по вражеским позициям. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 550 огневых задач.
Всего за сутки украинские защитники и защитницы уничтожили:
- 64 россиян;
- склад с боеприпасами;
- две самоходные гаубицы Мста-С;
- два противотанковых ракетных комплекса;
- 16 танков;
- 11 единиц другой автобронетехники.
В то же время, российские оккупанты нанесли семь авиаударов по позициям ВСУ и использовали РСЗО для ударов по Никопольскому району.
Также дважды за день россиянами был обстрелян Очаков из 120-мм миномета и реактивной системы залпового огня Град.