На южном направлении ВСУ уничтожили 16 российских танков и 64 оккупантов 2 октября, 06:43 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что на южном направлении украинские защитники уничтожили 64 россиян и их технику.

За сутки украинская авиация нанесла девять ударов по вражеским позициям. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 550 огневых задач.

Всего за сутки украинские защитники и защитницы уничтожили:

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64 россиян;

склад с боеприпасами;

две самоходные гаубицы Мста-С;

два противотанковых ракетных комплекса;

16 танков;

11 единиц другой автобронетехники.



В то же время, российские оккупанты нанесли семь авиаударов по позициям ВСУ и использовали РСЗО для ударов по Никопольскому району.

Также дважды за день россиянами был обстрелян Очаков из 120-мм миномета и реактивной системы залпового огня Град.

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