На южном направлении ВСУ уничтожили 16 российских танков и 64 оккупантов

2 октября, 06:43
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что на южном направлении украинские защитники уничтожили 64 россиян и их технику.

За сутки украинская авиация нанесла девять ударов по вражеским позициям. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 550 огневых задач.

Всего за сутки украинские защитники и защитницы уничтожили:

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  • 64 россиян;
  • склад с боеприпасами;
  • две самоходные гаубицы Мста-С;
  • два противотанковых ракетных комплекса;
  • 16 танков;
  • 11 единиц другой автобронетехники.

В то же время, российские оккупанты нанесли семь авиаударов по позициям ВСУ и использовали РСЗО для ударов по Никопольскому району.

Также дважды за день россиянами был обстрелян Очаков из 120-мм миномета и реактивной системы залпового огня Град.

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https://www.youtube.com/watch?v=wyd3AlCJ0kk
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесская область Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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