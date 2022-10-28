На южном направлении ВСУ уничтожили 44 оккупантов, россияне продолжают обстрелы гражданских
Уничтоженная техника российских кафиров (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщило, что за минувшие сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 44 оккупантов и их технику.
Всего за сутки уничтожили:
- 44 россиян;
- танк;
- два миномета;
- 3 единицы автобронетехники;
- склад с боеприпасами и ангар со скоплением техники в Бериславском районе.
Также есть подтверждение результативного предварительного попадания по понтонной переправе с вражеской военной техникой.
"Оккупанты продолжают наносить ракетно-артиллерийские удары по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры, сохраняется угроза и применение дронов-камикадзе, в том числе и в массовом количестве", - заявили в командовании.