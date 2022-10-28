На южном направлении ВСУ уничтожили 44 оккупантов, россияне продолжают обстрелы гражданских

28 октября, 06:43
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Уничтоженная техника российских кафиров (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских кафиров (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за минувшие сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 44 оккупантов и их технику.

Всего за сутки уничтожили:

  • 44 россиян;
  • танк;
  • два миномета;
  • 3 единицы автобронетехники;
  • склад с боеприпасами и ангар со скоплением техники в Бериславском районе.

Также есть подтверждение результативного предварительного попадания по понтонной переправе с вражеской военной техникой.

Видео дня

"Оккупанты продолжают наносить ракетно-артиллерийские удары по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры, сохраняется угроза и применение дронов-камикадзе, в том числе и в массовом количестве", - заявили в командовании.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/803947264168200/
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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