На южном направлении ВСУ уничтожили 44 оккупантов, россияне продолжают обстрелы гражданских 28 октября, 06:43 Уничтоженная техника российских кафиров (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за минувшие сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 44 оккупантов и их технику.

Всего за сутки уничтожили:

44 россиян;

танк;

два миномета;

3 единицы автобронетехники;

склад с боеприпасами и ангар со скоплением техники в Бериславском районе.

Также есть подтверждение результативного предварительного попадания по понтонной переправе с вражеской военной техникой.

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"Оккупанты продолжают наносить ракетно-артиллерийские удары по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры, сохраняется угроза и применение дронов-камикадзе, в том числе и в массовом количестве", - заявили в командовании.