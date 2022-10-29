На южном направлении ВСУ уничтожили 34 россиянина и 11 единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за минувшие сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 11 оккупантов и их технику.
Также в Бериславском и Николаевском районах уничтожены три склада боеприпасов.
Всего за сутки уничтожили:
- 34 рашистов;
- две реактивные системы залпового огня Град;
- 4 танка;
- 3 миномета 120 калибра;
- самоходную пушку Гиацинт;
- прицепную гаубицу.
"В течение дня наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач. Наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения сил и оружия противника, развертывания систем ПВО и опорного пункта в Николаевском, Первомайском и Бериславском районах", - сообщили в командовании.