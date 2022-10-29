На южном направлении ВСУ уничтожили 34 россиянина и 11 единиц техники

29 октября, 06:29
Поделиться:
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за минувшие сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 11 оккупантов и их технику.

Также в Бериславском и Николаевском районах уничтожены три склада боеприпасов.

Всего за сутки уничтожили:

  • 34 рашистов;
  • две реактивные системы залпового огня Град;
  • 4 танка;
  • 3 миномета 120 калибра;
  • самоходную пушку Гиацинт;
  • прицепную гаубицу.

Видео дня

"В течение дня наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач. Наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения сил и оружия противника, развертывания систем ПВО и опорного пункта в Николаевском, Первомайском и Бериславском районах", - сообщили в командовании.

Читайте также:
Оккупанты продолжают «эвакуацию» в Херсонской области, остается угроза атаки дронами из Беларуси — Генштаб
https://www.youtube.com/watch?v=3WHQtaCXxuk
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X