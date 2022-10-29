На южном направлении ВСУ уничтожили 34 россиянина и 11 единиц техники 29 октября, 06:29 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за минувшие сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 11 оккупантов и их технику.

Также в Бериславском и Николаевском районах уничтожены три склада боеприпасов.

Всего за сутки уничтожили:

34 рашистов;

две реактивные системы залпового огня Град;

4 танка;

3 миномета 120 калибра;

самоходную пушку Гиацинт;

прицепную гаубицу.

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"В течение дня наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач. Наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения сил и оружия противника, развертывания систем ПВО и опорного пункта в Николаевском, Первомайском и Бериславском районах", - сообщили в командовании.