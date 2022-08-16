Украинская авиация на юге уничтожила 23 оккупантов и восемь единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Operational Command South/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки украинские военные уничтожили на южном направлении 23 россиян и их технику.
В частности, украинская авиация атаковала 2 опорных пункта и 2 района сосредоточения вооружения и техники врага в районах Новопетровки и Максимовки.
Также удары по оккупантам нанесли ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.
Всего за сутки уничтожили:
- 23 оккупанта;
- 152-мм пушку-гаубицу;
- 7 единиц бронированной и автомобильной техники.
В то же время, российские войска наносили удары с помощью авиации и артиллерии.
«Не преуспевая на суше, по позициям наших подразделений враг продолжал применять авиацию. Но 14 авиационных атак оказались безрезультатными. Продолжая обстреливать населенные пункты в тыловых районах, враг ударил Ураганом по Великой Костромке и Николаеву, а из тяжелой артиллерии типа Пион обстрелян Марганец. Обошлось без человеческих потерь», — сообщили в командовании.
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