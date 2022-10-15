На юге Украины ВСУ уничтожили склад оккупантов и девять единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении украинские защитники и защитницы уничтожили 18 оккупантов и их технику.
Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы. Был уничтожен российский склад в Бериславском районе Херсонской области.
Всего за сутки уничтожили:
- 18 оккупантов;
- 2 самоходные гаубицы Мста-С;
- 2 РСЗО Град;
- самоходную пушку 203 калибра Пион;
- 4 единицы автобронетехники.
Также украинские военные повредили еще три российских самоходных гаубицы Мста-С, еще одну РСЗО Град, одну пушку Гиацинт-Б, один танк и другую бронированную технику.