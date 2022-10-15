На юге Украины ВСУ уничтожили склад оккупантов и девять единиц техники 15 октября, 06:25 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении украинские защитники и защитницы уничтожили 18 оккупантов и их технику.

Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы. Был уничтожен российский склад в Бериславском районе Херсонской области.

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Всего за сутки уничтожили:

18 оккупантов;

2 самоходные гаубицы Мста-С;

2 РСЗО Град;

самоходную пушку 203 калибра Пион;

4 единицы автобронетехники.

Также украинские военные повредили еще три российских самоходных гаубицы Мста-С, еще одну РСЗО Град, одну пушку Гиацинт-Б, один танк и другую бронированную технику.