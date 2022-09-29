На южном направлении ВСУ уничтожили 18 оккупантов и восемь единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Всего за сутки уничтожили:
- 18 рашистов;
- два танка;
- шесть единиц автомобильной бронетехники.
В командовании отметили, что украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО.
В то же время, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач. Были обстреляны четыре района сосредоточения сил и средств в Волшебном, Олешках и Херсоне, по двум станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе и по мосту в Новой Каховке.