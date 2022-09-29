На южном направлении ВСУ уничтожили 18 оккупантов и восемь единиц техники 29 сентября, 06:16 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки ВСУ уничтожили 18 российских оккупантов и их технику.

Всего за сутки уничтожили:

18 рашистов;

два танка;

шесть единиц автомобильной бронетехники.

В командовании отметили, что украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО.



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В то же время, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач. Были обстреляны четыре района сосредоточения сил и средств в Волшебном, Олешках и Херсоне, по двум станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе и по мосту в Новой Каховке.

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