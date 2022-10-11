На южном направлении ВСУ уничтожили 174 оккупантов и 26 единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за прошедшие сутки на южном направлении было уничтожено 174 российских оккупанта и их техника.
Всего за сутки уничтожили:
- 174 рашиста;
- 2 гаубицы Мста-Б;
- 12 единиц авто-бронетехники;
- 2 танка;
- 2 миномета;
- 2 состава боекомплекта.
Также повреждены 5 единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка Гиацинт-Б.
Сообщается, что за последние сутки украинская авиация нанесла 4 удара по противнику, в том числе по его системам ПВО.
В районе Дудчан и Красного на Бериславщине украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 2 беспилотных летальных аппарата типа Орлан-10 и российский штурмовик Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 205 огневых задач.