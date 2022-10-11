На южном направлении ВСУ уничтожили 174 оккупантов и 26 единиц техники 11 октября, 06:10 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за прошедшие сутки на южном направлении было уничтожено 174 российских оккупанта и их техника.

Всего за сутки уничтожили:

174 рашиста;

2 гаубицы Мста-Б;

12 единиц авто-бронетехники;

2 танка;

2 миномета;

2 состава боекомплекта.

Также повреждены 5 единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка Гиацинт-Б.

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Сообщается, что за последние сутки украинская авиация нанесла 4 удара по противнику, в том числе по его системам ПВО.

В районе Дудчан и Красного на Бериславщине украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 2 беспилотных летальных аппарата типа Орлан-10 и российский штурмовик Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 205 огневых задач.