На южном направлении ВСУ уничтожили два российских Су-25 и 19 единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки ВСУ на южном направлении уничтожили 43 оккупантов и 19 единиц техники.
Всего за сутки уничтожено:
- 43 оккупанта;
- 4 танка;
- 4 крупнокалиберных гаубицы Мста-Б и Мста-С;
- две самоходные пушки Гиацинт-С;
- 2 реактивные системы залпового огня Град;
- миномет 120-го калибра;
- 5 единиц автобронетехники;
- один вражеский беспилотный разведчик Орлан-10;
- два склада боеприпасов в Бериславском районе;
- 2 самолета Су-25.
В то же время, среди оккупантов наблюдаются попытки восстановить движение через Антоновский мост, подвозятся строительные материалы, скапливается дорожно-ремонтная техника.
Российские оккупанты также из реактивных систем залпового огня Град обстреляли недавно освобожденную от оккупантов Миролюбовка. Один человек убит, один ранен.