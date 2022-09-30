На южном направлении ВСУ уничтожили два российских Су-25 и 19 единиц техники

30 сентября, 06:36
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки ВСУ на южном направлении уничтожили 43 оккупантов и 19 единиц техники.

Всего за сутки уничтожено:

  • 43 оккупанта;
  • 4 танка;
  • 4 крупнокалиберных гаубицы Мста-Б и Мста-С;
  • две самоходные пушки Гиацинт-С;
  • 2 реактивные системы залпового огня Град;
  • миномет 120-го калибра;
  • 5 единиц автобронетехники;
  • один вражеский беспилотный разведчик Орлан-10;
  • два склада боеприпасов в Бериславском районе;
  • 2 самолета Су-25.

Видео дня

В то же время, среди оккупантов наблюдаются попытки восстановить движение через Антоновский мост, подвозятся строительные материалы, скапливается дорожно-ремонтная техника.

Российские оккупанты также из реактивных систем залпового огня Град обстреляли недавно освобожденную от оккупантов Миролюбовка. Один человек убит, один ранен.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесская область Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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