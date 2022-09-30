На южном направлении ВСУ уничтожили два российских Су-25 и 19 единиц техники 30 сентября, 06:36 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки ВСУ на южном направлении уничтожили 43 оккупантов и 19 единиц техники.

Всего за сутки уничтожено:

43 оккупанта;

4 танка;

4 крупнокалиберных гаубицы Мста-Б и Мста-С;

две самоходные пушки Гиацинт-С;

2 реактивные системы залпового огня Град;

миномет 120-го калибра;

5 единиц автобронетехники;

один вражеский беспилотный разведчик Орлан-10;

два склада боеприпасов в Бериславском районе;

2 самолета Су-25.

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В то же время, среди оккупантов наблюдаются попытки восстановить движение через Антоновский мост, подвозятся строительные материалы, скапливается дорожно-ремонтная техника.

Российские оккупанты также из реактивных систем залпового огня Град обстреляли недавно освобожденную от оккупантов Миролюбовка. Один человек убит, один ранен.