Есть еще, чем удивить рашистов. ВСУ на юге отбили попытку России нанести удар вертолетом

27 мая, 07:09
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ВСУ умело применили оборону (Фото:ОК Юг)

ВСУ умело применили оборону (Фото:ОК Юг)

Украинские защитники дали отпор российским захватчикам, когда те попытались на юге атаковать их позиции вертолетом.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Как сообщает оперативное командование (ОК) Юг, враг пытался нанести авиационный удар вертолетом Ми-24 по позициям ВСУ.

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Отмечается, что благодаря целесообразно организованной обороне и эффективному применению соответствующего вооружения на предупреждение, вражеский пилот, отвернувшись от удара, спешно ретировался без применения оружия.

При этом ОК Юг не стало раскрывать, как именно украинские защитники отбили потенциальную атаку с учетом того, что оккупанты могут повторить подобные попытки.

«Есть еще, чем удивить рашистов», — резюмируется в сообщении.

Сообщалось, что ВСУ 26 мая на юге уничтожили 35 захватчиков и выполнили 100 огневых задач.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Вертолеты РФ Война России против Украины

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