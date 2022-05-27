Есть еще, чем удивить рашистов. ВСУ на юге отбили попытку России нанести удар вертолетом
ВСУ умело применили оборону (Фото:ОК Юг)
Украинские защитники дали отпор российским захватчикам, когда те попытались на юге атаковать их позиции вертолетом.
Война России против Украины — главные события 26 мая
Как сообщает оперативное командование (ОК) Юг, враг пытался нанести авиационный удар вертолетом Ми-24 по позициям ВСУ.
Отмечается, что благодаря целесообразно организованной обороне и эффективному применению соответствующего вооружения на предупреждение, вражеский пилот, отвернувшись от удара, спешно ретировался без применения оружия.
При этом ОК Юг не стало раскрывать, как именно украинские защитники отбили потенциальную атаку с учетом того, что оккупанты могут повторить подобные попытки.
«Есть еще, чем удивить рашистов», — резюмируется в сообщении.
Сообщалось, что ВСУ 26 мая на юге уничтожили 35 захватчиков и выполнили 100 огневых задач.
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