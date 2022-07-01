Украинские защитники атаковали два склада с боеприпасами и уничтожили беспилотник за $7 млн — ОК Юг 1 июля, 20:25 Всего подразделениями сил обороны выполнило более 120 огневых задач (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украинские защитники в Херсонской области нанесли авиаудар по двум складам боеприпасов и уничтожили беспилотник Форпост в Николаевской области, сообщает Оперативное командование Юг.

«Российский беспилотный летательный аппарат Форпост, который выискивал цель для поражения в Николаевской области, „освобожден от выполнения задач по назначению“ нашим зенитно-ракетным подразделением», — говорится в сообщении Facebook.

Видео дня

Отмечается, что в Херсонской области украинские истребители нанесли удар по двум складам боеприпасов, а всего подразделениями сил обороны выполнило более 120 огневых задач.

В командование подчеркнули, что результаты попаданий и вражеские потери уточняются.

Читайте также: Юрий Бутусов Как повысить боеспособность украинских войск и уменьшить наши потери

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 750 своих военных, а наибольшие потери з последние сутки враг понес на Бахмутском направлении. Также, по их данным, оккупанты лишились более 10 000 единиц техники.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.