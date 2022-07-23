ВСУ на юге уничтожили 93 оккупанта и два вражеских опорных пункта

23 июля, 04:54
ВСУ (Фото:www.facebook.com)

ВСУ (Фото:www.facebook.com)

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на юге и уничтожать врага. За сутки, 22 июля, оккупанты на юге потеряли 93 человека.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Отмечается, что штурмовая авиация и вертолеты ВСУ нанесли четыре удара по двум опорным пунктам противника в Херсонской области и по скоплению захватчиков в Николаевской области.

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Зафиксированы потери врага в количестве:

93 оккупнта;

1 реактивной системы залпового огня Град;

3 БТР-82;

2 самоходных мощных пушек Пион;

6 единиц автотехники;

1 склад с боеприпасами.

В ОК Юг также добавили, что в штормовом Черном море продолжают находиться 2 российских ракетоносца с 16 Калибрами. Кроме того, количество больших десантных кораблей противника увеличилось до двух.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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