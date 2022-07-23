ВСУ на юге уничтожили 93 оккупанта и два вражеских опорных пункта
ВСУ (Фото:www.facebook.com)
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на юге и уничтожать врага. За сутки, 22 июля, оккупанты на юге потеряли 93 человека.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Отмечается, что штурмовая авиация и вертолеты ВСУ нанесли четыре удара по двум опорным пунктам противника в Херсонской области и по скоплению захватчиков в Николаевской области.
Зафиксированы потери врага в количестве:
93 оккупнта;
1 реактивной системы залпового огня Град;
3 БТР-82;
2 самоходных мощных пушек Пион;
6 единиц автотехники;
1 склад с боеприпасами.
В ОК Юг также добавили, что в штормовом Черном море продолжают находиться 2 российских ракетоносца с 16 Калибрами. Кроме того, количество больших десантных кораблей противника увеличилось до двух.
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