На юге ВСУ уничтожили две крупнокалиберные пушки Пион и шесть единиц бронетехники врага

3 июля, 03:33
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

На линии столкновения на юге Украины продолжаются боевые действия. Враг пытается давить из воздуха.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

«За сутки (враг — ред.) отработал девять авиационных ударов, из них в Херсонской области - пять парами ударных вертолетов Ка-52 с попыткой вернуть себе утраченное положение в районе освобожденной Ивановки, один удар — в район Мирного», — говорится в сообщении .

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=569236938010880

В полдень подразделения ВСУ осуществили огневое запрещение проведения противником разведки боем в направлении Ивановки. На двух боевых бронированных Тиграх, силами к взводу, рашистам пришлось отступить в сторону Ольгиного.

Продолжая демонстрацию «доброй воли», вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиный.

https://www.facebook.com/watch/?v=569236938010880

Украинская авиация нанесла пять ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти очагах скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополья, Дудчан и Центрального.

Сейчас известно об уничтожении 29 оккупантов, самоходной гаубицы Мста-С, двух самоходных крупнокалиберных пушек Пион и еще шести единиц бронированной техники.

В Николаевской области враг активизировал воздушную разведку, но украинскими военными были уничтожены три вражеских воздушных шпиона.

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Возле Чернобаевки и Снегиревки уничтожены два вражеских склада боеприпасов. А вблизи Ивановки захвачены как трофейные четыре боевые машины пехоты россиян.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война России против Украины

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