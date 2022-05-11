Сутки на юге: враг кроет залпами Николаевское направление, уничтожено 79 оккупантов 11 мая, 03:40 Цей матеріал також доступний українською Враг обстреливает Николаевское направление (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 10 мая, украинские военные на юге уничтожили 79 оккупантов и 12 единиц вражеской техники. Это, в частности, БПЛА, гаубицы, автомобильная и бронированная техника

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Отмечается, что враг с оккупированных территорий беспощадно покрывает системами залпового огня Николаевское направление, пытаясь запугать и в очередной раз нанести болезненное поражение запрещенными кассетными боеприпасами неизбирательного действия.

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Повреждены частные дома, сельскохозяйственные объекты и нарушено электроснабжение одного из населенных пунктов. Информации о пострадавших нет.

В Херсонской области оба случая использования вражеских беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 завершились попаданием и нейтрализацией лазутчиков.

В целом украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями, авиацией Воздушных сил и Сухопутных войск за сутки нанесено поражение более 90 целей на вражеских позициях.

Общие потери оккупантов на юге составляют 79 захватчиков, 12 единиц техники, среди которых, кроме БПЛА, еще и гаубицы, автомобильная и бронированная техника.

В Одесской области продолжается психологическое давление на население приграничных с Приднестровьем районов относительно вероятной блокады региона из-за прекращения функционирования Днестровского моста, по которому вновь была применена ракетная атака.

А также из-за нагнетания обстановки из-за вооруженных формирований Приднестровского региона Молдовы и подразделений оперативной группы российских войск в боевую готовность Полна.

«Силы обороны юга готовы к противодействию. Границы Украины укреплены, исчерпывающие меры приняты», — говорится в сообщении ОК Юг.

Сохраняется угроза ракетных ударов с временно оккупированного Крыма, с воздуха с применением авиации и с моря, где продолжает находиться вражеская корабельная группировка, оснащенная крылатыми ракетами.

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