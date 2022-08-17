На юге Украины оккупанты попытались пойти в наступление: ВСУ заставили их бежать — Генштаб
Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Минобороны)
На Южнобужском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения украинских войск и огневом поражении подразделений Сил обороны.
В утренней сводке Генштаб сообщает, что оккупанты нанесли авиационные ударыи вели наступательные бои недалеко от Белогорки.
«Украинские воины изрядно проредили порядки российских захватчиков и заставили врага бежать», — говорится в сообщении.
Армия РФ продолжает ведение разведки беспилотными летательными аппаратами. Также принимает меры по восполнению потерь.
Обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков зафиксировали в районах Николаева, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.
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