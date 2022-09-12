На юге Украины за две недели ВСУ уничтожили почти 2000 оккупантов — оперативное командование

12 сентября, 15:00
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За две недели ВСУ уничтожили на южном направлении более 1800 оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

За две недели ВСУ уничтожили на южном направлении более 1800 оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

За минувшие две недели Вооруженные силы Украины ликвидировали на южном направлении более 1800 оккупантов. Также было уничтожено более 500 единиц автобронетехники, 122 танка, два самолета, два вертолета и около 10 крылатых ракет.

Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Кроме того, проводилась работа по информированию подразделений оккупационных войск о том, как они могут выйти из так называемой «спецоперации», в которую они втянуты.

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«То есть, сделать свое подразделение недееспособным, в частности, как немного подпортить технику, чтобы невозможно было ее использовать, как правильно сложить оружие, как правильно перейти в обменный пункт и сберечь свою жизнь», — рассказала Гуменюк.

Ранее стало известно, что ВСУ освободили населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка в Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/l93GAAdyAwI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Юг Украины Контрнаступление Война России против Украины

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