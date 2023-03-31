Благодаря работе Сил обороны. На юге Украины оккупанты понесли серьезные потери — Гуменюк

31 марта, 13:33
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Защитники Украины нанесли оккупантам серьезные потери на юге Украины (Фото:REUTERS/Stringer)

Защитники Украины нанесли оккупантам серьезные потери на юге Украины (Фото:REUTERS/Stringer)

На юге Украины Силы обороны нанесли оккупационным войскам РФ серьезные потери в течение прошлых суток.

Об этом в комментарии 24 каналу сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, 30 марта на южном направлении уничтожили 17 оккупантов и 10 единиц техники, среди которых две единицы автобронетехники, антидроновое ружье, наземный пункт управления БпЛА, два беспилотных разведывательных объекта, два миномета.

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Это вооружение оккупанты использовали для обстрелов правобережной части Херсонской области.

Гуменюк добавила, что 30 марта также удалось уничтожить наблюдательный пункт, пункт полевого хранения боеприпасов и пункт боеприпасов к системам ПВО.

Гуменюк ранее сообщала о снижении активности российских оккупационных войск на юге.

Это происходит из-за работы подразделений Сил безопасности и обороны по зачистке 20−30-километровой полосы на левом берегу Днепра, отмечала она.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Херсонская область Юг Украины Война России против Украины российские потери

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