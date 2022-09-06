На южном направлении ВСУ уничтожили 86 россиян, 25 единиц техники и 4 склада оккупантов

6 сентября, 05:28
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Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что на юге Украины ВСУ уничтожили 86 российских оккупантов, их технику и склады.

Всего за сутки были уничтожены:

  • 86 рашистов;
  • 4 танка;
  • 12 единиц автобронетехники;
  • 4 гаубицы 152-го калибра Мста-Б и Мста-С;
  • 3 пушки 152-го калибра Гиацинт-Б и Гиацинт-С;
  • станцию ​​связи;
  • противотанковый ракетный комплекс;
  • 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

Видео дня

Отмечается, что за сутки украинская авиация 18 раз атаковала позиции, логистику, командные и опорные пункты противника.

«В районе Новогригоровки при попытке атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолет Ка-52. В районе Андреевки, силами ПВО уничтожены две ракеты Х-59», — сообщили в командовании.

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29 августа в ОК Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия на юге Украины. 4 сентября Зеленский подтвердил освобождение населенного пункта на Донбассе и еще двух — на юге.

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в понедельник, 5 сентября, подтвердил освобождение пгт Высокополье и поднятие украинского флага на здании местной больницы.

https://www.youtube.com/watch?v=GEJtDSlOqoM
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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