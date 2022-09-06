На южном направлении ВСУ уничтожили 86 россиян, 25 единиц техники и 4 склада оккупантов 6 сентября, 05:28 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что на юге Украины ВСУ уничтожили 86 российских оккупантов, их технику и склады.

Всего за сутки были уничтожены:

86 рашистов;

4 танка;

12 единиц автобронетехники;

4 гаубицы 152-го калибра Мста-Б и Мста-С;

3 пушки 152-го калибра Гиацинт-Б и Гиацинт-С;

станцию ​​связи;

противотанковый ракетный комплекс;

4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

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Отмечается, что за сутки украинская авиация 18 раз атаковала позиции, логистику, командные и опорные пункты противника.

«В районе Новогригоровки при попытке атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолет Ка-52. В районе Андреевки, силами ПВО уничтожены две ракеты Х-59», — сообщили в командовании.

29 августа в ОК Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия на юге Украины. 4 сентября Зеленский подтвердил освобождение населенного пункта на Донбассе и еще двух — на юге.

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в понедельник, 5 сентября, подтвердил освобождение пгт Высокополье и поднятие украинского флага на здании местной больницы.

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