На южном направлении ВСУ уничтожили 86 россиян, 25 единиц техники и 4 склада оккупантов
Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что на юге Украины ВСУ уничтожили 86 российских оккупантов, их технику и склады.
Всего за сутки были уничтожены:
- 86 рашистов;
- 4 танка;
- 12 единиц автобронетехники;
- 4 гаубицы 152-го калибра Мста-Б и Мста-С;
- 3 пушки 152-го калибра Гиацинт-Б и Гиацинт-С;
- станцию связи;
- противотанковый ракетный комплекс;
- 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.
Отмечается, что за сутки украинская авиация 18 раз атаковала позиции, логистику, командные и опорные пункты противника.
«В районе Новогригоровки при попытке атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолет Ка-52. В районе Андреевки, силами ПВО уничтожены две ракеты Х-59», — сообщили в командовании.
29 августа в ОК Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия на юге Украины. 4 сентября Зеленский подтвердил освобождение населенного пункта на Донбассе и еще двух — на юге.
Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в понедельник, 5 сентября, подтвердил освобождение пгт Высокополье и поднятие украинского флага на здании местной больницы.
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