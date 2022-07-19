На южном направлении украинские военные уничтожили 65 оккупантов и 12 единиц техники 19 июля, 06:11 Украинские танкисты уничтожают оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 65 российских военных и их технику.

Всего за сутки были уничтожены:

65 оккупантов;

один комплекс аппаратной связи Редут-2УС;

11 единиц бронированной и автомобильной техники.

Также украинская авиация нанесла удар по скоплению живой силы оккупантов в районе Снигиревки Николаевской области.

Видео дня

ВСУ также нанесли удары по скоплению техники и боеприпасов россиян в районе поселка Райское Новокаховской громады, а также ударили по складу боеприпасов вблизи Берислава. Потери оккупантов уточняются.

В командовании Юг отметили, что в Черном море находятся два больших ракетных корабля, оснащенных 16 ракетами типа Калибр. Также в море находятся 4 больших десантных корабля, которые «поддерживают иллюзорную вероятность десантной операции».

Ранее сообщалось, что утром 18 июля в Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы на вражеских складах с боеприпасами.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.