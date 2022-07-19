На южном направлении украинские военные уничтожили 65 оккупантов и 12 единиц техники
Украинские танкисты уничтожают оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 65 российских военных и их технику.
Всего за сутки были уничтожены:
- 65 оккупантов;
- один комплекс аппаратной связи Редут-2УС;
- 11 единиц бронированной и автомобильной техники.
Также украинская авиация нанесла удар по скоплению живой силы оккупантов в районе Снигиревки Николаевской области.
ВСУ также нанесли удары по скоплению техники и боеприпасов россиян в районе поселка Райское Новокаховской громады, а также ударили по складу боеприпасов вблизи Берислава. Потери оккупантов уточняются.
В командовании Юг отметили, что в Черном море находятся два больших ракетных корабля, оснащенных 16 ракетами типа Калибр. Также в море находятся 4 больших десантных корабля, которые «поддерживают иллюзорную вероятность десантной операции».
Ранее сообщалось, что утром 18 июля в Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы на вражеских складах с боеприпасами.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.