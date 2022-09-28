На южном направлении ВСУ уничтожили 78 единиц техники и 58 оккупантов

28 сентября, 05:16
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 58 оккупантов и 78 единиц техники.

«Подтвержденные потери врага составляют: 5️8️ рашистов, танк и еще 7️7 единиц автомобильной техники. Остальные результаты доразведываются», — сообщили в командовании.

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Отмечается, что за сутки украинская авиация нанесла по вражеским войскам 5 ударов. В то же время подразделения ПВО уничтожили БПЛА Орлан-10 и Су-25.

Также сообщается, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 2️5️0️ огневых задач, поразив контрольно-наблюдательный пункт и вражеский склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/416432020597727/
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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