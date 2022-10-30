Разгром на юге. ВСУ уничтожили 57 оккупантов и 15 единиц техники

30 октября, 05:50
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за минувшие сутки украинские военные уничтожили на южном направлении 57 оккупантов и их технику.

Всего было уничтожено:

  • 57 рашистов;
  • самоходную артиллерийско-минометную установку Нона;
  • самоходные гаубицы Акация и Мста-С;
  • гаубицы Д-20 и Мста-Б;
  • зенитные ракетно-пушечные комплексы Тунгуска и Панцирь-С1;
  • 1 танк;
  • 7 единиц автобронетехники.

Видео дня

В то же время, российская авиация за день нанесла 6 авиационных ударов по точкам развертывания ПВО, опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники. Украинская авиация ответила 10 авиаударами по скоплению живой силы противника и военной техники.

Также армия РФ продолжает обстреливать морские торгово-транспортные пути Днепро-Бугского лимана, в том числе из РСЗО Град.

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https://www.youtube.com/watch?v=K57EvzCI09E
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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