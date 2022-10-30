Разгром на юге. ВСУ уничтожили 57 оккупантов и 15 единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за минувшие сутки украинские военные уничтожили на южном направлении 57 оккупантов и их технику.
Всего было уничтожено:
- 57 рашистов;
- самоходную артиллерийско-минометную установку Нона;
- самоходные гаубицы Акация и Мста-С;
- гаубицы Д-20 и Мста-Б;
- зенитные ракетно-пушечные комплексы Тунгуска и Панцирь-С1;
- 1 танк;
- 7 единиц автобронетехники.
В то же время, российская авиация за день нанесла 6 авиационных ударов по точкам развертывания ПВО, опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники. Украинская авиация ответила 10 авиаударами по скоплению живой силы противника и военной техники.
Также армия РФ продолжает обстреливать морские торгово-транспортные пути Днепро-Бугского лимана, в том числе из РСЗО Град.