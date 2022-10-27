На южном направлении ВСУ уничтожили 53 оккупантов, 4 единиц техники и 20 воздушных целей
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении были уничтожены 53 оккупанта и российская техника.
Всего за сутки уничтожили:
- 53 рашиста;
- 2 миномета;
- самоходную крупнокалиберную гаубицу Акация;
- 2 бронемашины;
- 2 блиндажа с личным составом.
Также сообщается, что были сбиты ударный вертолет Ка-52 и 19 дронов Shahed-136.
«Обстановка на южнобужском направлении по всей операционной зоне достаточно напряженная, но контролируемая. Противник продолжает активную оборону, выискивает способы обновить логистику и обустроить оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр», — сообщили в командовании.