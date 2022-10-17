Южное направление. ВСУ уничтожили 50 оккупантов и 17 единиц техники

17 октября, 06:11
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что ВСУ за сутки уничтожили 50 российских военных и 17 единиц техники.

Всего за сутки уничтожили:

  • 50 рашистов;
  • два танка;
  • три крупнокалиберных гаубицы типа Мста;
  • три пушки типа Гиацинт;
  • самоходная артустановка,
  • миномет;
  • зенитно-ракетный комплекс Тор;
  • станция радиоэлектронной борьбы;
  • три единицы автобронетехники.

Видео дня

Украинские военные также повредили РСЗО Град и три единицы инженерной техники.

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https://www.youtube.com/watch?v=9_5mCU-4zos
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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