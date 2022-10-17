Южное направление. ВСУ уничтожили 50 оккупантов и 17 единиц техники
17 октября, 06:11
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что ВСУ за сутки уничтожили 50 российских военных и 17 единиц техники.
Всего за сутки уничтожили:
- 50 рашистов;
- два танка;
- три крупнокалиберных гаубицы типа Мста;
- три пушки типа Гиацинт;
- самоходная артустановка,
- миномет;
- зенитно-ракетный комплекс Тор;
- станция радиоэлектронной борьбы;
- три единицы автобронетехники.
Видео дня
Украинские военные также повредили РСЗО Град и три единицы инженерной техники.
Читать далее