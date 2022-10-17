Южное направление. ВСУ уничтожили 50 оккупантов и 17 единиц техники 17 октября, 06:11 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что ВСУ за сутки уничтожили 50 российских военных и 17 единиц техники.

Всего за сутки уничтожили:

50 рашистов;

два танка;

три крупнокалиберных гаубицы типа Мста;

три пушки типа Гиацинт;

самоходная артустановка,

миномет;

зенитно-ракетный комплекс Тор;

станция радиоэлектронной борьбы;

три единицы автобронетехники.

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Украинские военные также повредили РСЗО Град и три единицы инженерной техники.