Использовались вертолеты и истребители. На южном направлении ВСУ уничтожили 41 оккупанта и сбили вражеский самолет

20 июля, 06:15
Украинские военные на юге Украины (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Украинские военные на юге Украины (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении был ликвидирован 41 российский оккупант и вражеская техника.

Также сообщается, что в Херсонской области был сбит российский Су-35, который пытался атаковать украинскую авиацию.

Всего украинские защитники и защитницы уничтожили:

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  • 41 оккупанта;
  • самолет Су-35;
  • один беспилотник;
  • 3 РСЗО Град;
  • 3 гаубицы Мста-Б;
  • одну САУ Гвоздика;
  • один автомобиль связи;
  • два обычных автомобиля;
  • полевой артиллерийский склад в районе Брускинского.

Отмечается, что для уничтожения вражеской живой силы и техники, в частности, использовались украинские истребители и вертолеты. В ответ российские оккупанты обстреливали из артиллерии мирных граждан и объектах инфраструктуры. В Николаевской области военные попали в консервный завод.

«Артиллерией 152-го калибра с временно оккупированной Херсонщины снова били по Николаеву, снаряды попали в район консервного завода. Также обстреляно Галициново, где попадание произошло в поле на окраине. Без потерь. Два реактивных снаряда РСЗО Ураган выпущены по Великой Костромке. Повреждены несколько гражданских зданий и линия электроснабжения. Человеческих потерь нет», — сообщили в командовании.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесская область Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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