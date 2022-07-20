Использовались вертолеты и истребители. На южном направлении ВСУ уничтожили 41 оккупанта и сбили вражеский самолет
Украинские военные на юге Украины (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении был ликвидирован 41 российский оккупант и вражеская техника.
Также сообщается, что в Херсонской области был сбит российский Су-35, который пытался атаковать украинскую авиацию.
Всего украинские защитники и защитницы уничтожили:
- 41 оккупанта;
- самолет Су-35;
- один беспилотник;
- 3 РСЗО Град;
- 3 гаубицы Мста-Б;
- одну САУ Гвоздика;
- один автомобиль связи;
- два обычных автомобиля;
- полевой артиллерийский склад в районе Брускинского.
Отмечается, что для уничтожения вражеской живой силы и техники, в частности, использовались украинские истребители и вертолеты. В ответ российские оккупанты обстреливали из артиллерии мирных граждан и объектах инфраструктуры. В Николаевской области военные попали в консервный завод.
«Артиллерией 152-го калибра с временно оккупированной Херсонщины снова били по Николаеву, снаряды попали в район консервного завода. Также обстреляно Галициново, где попадание произошло в поле на окраине. Без потерь. Два реактивных снаряда РСЗО Ураган выпущены по Великой Костромке. Повреждены несколько гражданских зданий и линия электроснабжения. Человеческих потерь нет», — сообщили в командовании.
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