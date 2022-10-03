На южном направлении ВСУ уничтожили 40 оккупантов, их технику и вертолет

3 октября, 06:46
Поделиться:
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за сутки на южном направлении украинские военные уничтожили 40 оккупантов и их технику.

Всего за сутки уничтожено:

  • 40 рашистов;
  • 2 танка;
  • 7 единиц автобронетехники;
  • вертолет Ка-52.

Сообщается, что на временно оккупированных территориях россияне проводят принудительную мобилизацию. Оккупанты совершают обходы по дворам и составляют списки мужчин призывного возраста. На блокпостах усилена проверка документов.

Видео дня

В Черном море корабельная группировка вражеского флота состоит из 8 боевых кораблей. В готовности находятся 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя, на борту которых 32 крылатые ракеты Калибр.

Читайте также:
Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 Аллигатор
https://www.youtube.com/watch?v=w3pYRwaAPkA
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X