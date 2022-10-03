На южном направлении ВСУ уничтожили 40 оккупантов, их технику и вертолет 3 октября, 06:46 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за сутки на южном направлении украинские военные уничтожили 40 оккупантов и их технику.

Всего за сутки уничтожено:

40 рашистов;

2 танка;

7 единиц автобронетехники;

вертолет Ка-52.

Сообщается, что на временно оккупированных территориях россияне проводят принудительную мобилизацию. Оккупанты совершают обходы по дворам и составляют списки мужчин призывного возраста. На блокпостах усилена проверка документов.

Видео дня

В Черном море корабельная группировка вражеского флота состоит из 8 боевых кораблей. В готовности находятся 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя, на борту которых 32 крылатые ракеты Калибр.