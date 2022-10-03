На южном направлении ВСУ уничтожили 40 оккупантов, их технику и вертолет
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщило, что за сутки на южном направлении украинские военные уничтожили 40 оккупантов и их технику.
Всего за сутки уничтожено:
- 40 рашистов;
- 2 танка;
- 7 единиц автобронетехники;
- вертолет Ка-52.
Сообщается, что на временно оккупированных территориях россияне проводят принудительную мобилизацию. Оккупанты совершают обходы по дворам и составляют списки мужчин призывного возраста. На блокпостах усилена проверка документов.
В Черном море корабельная группировка вражеского флота состоит из 8 боевых кораблей. В готовности находятся 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя, на борту которых 32 крылатые ракеты Калибр.