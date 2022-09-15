На юге Украины ВСУ уничтожили российский бомбардировщик и более 30 единиц техники 15 сентября, 06:08 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что на юге Украины за сутки ВСУ уничтожили 33 оккупантов и более 30 единиц техники.

Всего за сутки украинские защитники и защитницы уничтожили:

33 военных;

11 танков;

5 гаубиц Мста-Б;

самоходную артустановку Гвоздика;

13 единиц автобронетехники;

2 склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах.



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Также сообщается, что украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по противнику, в районе Чкалового — был уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М.



Ракетно-артиллерийские войска ВСУ нанесли удары по трем районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Голой Пристани, Дудчанах и Криничанке, по складам боеприпасов в тех же Дудчанах и Садовом, по пункту управления беспилотниками в Комишанах.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.

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