На юге Украины ВСУ уничтожили российский бомбардировщик и более 30 единиц техники

15 сентября, 06:08
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что на юге Украины за сутки ВСУ уничтожили 33 оккупантов и более 30 единиц техники.

Всего за сутки украинские защитники и защитницы уничтожили:

  • 33 военных;
  • 11 танков;
  • 5 гаубиц Мста-Б;
  • самоходную артустановку Гвоздика;
  • 13 единиц автобронетехники;
  • 2 склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах.

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Также сообщается, что украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по противнику, в районе Чкалового — был уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М.

Ракетно-артиллерийские войска ВСУ нанесли удары по трем районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Голой Пристани, Дудчанах и Криничанке, по складам боеприпасов в тех же Дудчанах и Садовом, по пункту управления беспилотниками в Комишанах.

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Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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