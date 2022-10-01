На южном направлении ВСУ уничтожили девять единиц техники и склады россиян
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что на южном направлении ВСУ уничтожили 10 оккупантов, их технику и склады боеприпасов.
«Наши подразделения закрепляют тактическое положение, продолжают активные действия, создавая условия для дальнейшего продвижения на разных участках фронта», — сообщило командование.
Всего за сутки уничтожили:
- 10 рашистов;
- тяжелая огнеметная система Сонцепек;
- реактивная система залпового огня Град;
- две самоходные крупнокалиберные гаубицы Мста-С;
- три танка;
- две боевые машины пехоты.
В течение дня были также сбиты два беспилотника Орлан-10 и вражеский ударный вертолет Ка-52.
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали 330 огневых задач. Поражения нанесены по логистическим центрам и полевым складам боеприпасов, скоплениям вражеских сил и средств, огневых позициях противника.