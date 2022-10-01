На южном направлении ВСУ уничтожили девять единиц техники и склады россиян 1 октября, 06:36 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что на южном направлении ВСУ уничтожили 10 оккупантов, их технику и склады боеприпасов.

«Наши подразделения закрепляют тактическое положение, продолжают активные действия, создавая условия для дальнейшего продвижения на разных участках фронта», — сообщило командование.

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Всего за сутки уничтожили:

10 рашистов;

тяжелая огнеметная система Сонцепек;

реактивная система залпового огня Град;

две самоходные крупнокалиберные гаубицы Мста-С;

три танка;

две боевые машины пехоты.



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В течение дня были также сбиты два беспилотника Орлан-10 и вражеский ударный вертолет Ка-52.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали 330 огневых задач. Поражения нанесены по логистическим центрам и полевым складам боеприпасов, скоплениям вражеских сил и средств, огневых позициях противника.

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