На южном направлении ВСУ уничтожили девять единиц техники и склады россиян

1 октября, 06:36
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что на южном направлении ВСУ уничтожили 10 оккупантов, их технику и склады боеприпасов.

«Наши подразделения закрепляют тактическое положение, продолжают активные действия, создавая условия для дальнейшего продвижения на разных участках фронта», — сообщило командование.

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Всего за сутки уничтожили:

  • 10 рашистов;
  • тяжелая огнеметная система Сонцепек;
  • реактивная система залпового огня Град;
  • две самоходные крупнокалиберные гаубицы Мста-С;
  • три танка;
  • две боевые машины пехоты.
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В течение дня были также сбиты два беспилотника Орлан-10 и вражеский ударный вертолет Ка-52.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали 330 огневых задач. Поражения нанесены по логистическим центрам и полевым складам боеприпасов, скоплениям вражеских сил и средств, огневых позициях противника.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1037990670201304/
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https://www.youtube.com/watch?v=L2CjymQ185g&t=459s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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