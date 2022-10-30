На юге Украины ВСУ сбили российский штурмовик Су-25

30 октября, 23:57
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Российский самолет был сбит на юге Украины (Фото:CrimeaUA1/Twitter)

Российский самолет был сбит на юге Украины (Фото:CrimeaUA1/Twitter)

Воздушные силы ВСУ сообщили, что на юге Украины украинские военные смогли сбить российский штурмовик Су-25.

Судьба пилота оккупантов пока неизвестна.

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С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 71 200 своих солдат — из них 950 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. В последний раз столь высокий показатель убитых россиян фиксировался еще в начале полномасштабного вторжения. Также с начала вторжения было уничтожено 274 российских самолета.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/lkKggR3JWXw
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Су-25 Война в Украине Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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