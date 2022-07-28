Оккупанты отошли с потерями. ВСУ отразили штурм армии РФ на юге Украины — Генштаб

28 июля, 09:00
На юге Украины ВСУ отразили штурм оккупантов (Фото:Генштаб)

На юге Украины ВСУ отразили штурм оккупантов (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на удержании занятых рубежей и возвращении утраченных позиций на Криворожском направлении.

Об этом сообщает Генштаб.

Украинские военные отразили штурм в направлении Брускинское — Белогорка, оккупанты понесли потери и отошли.

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В целях сковывания действий украинских военных армия РФ ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Трудолюбовки, Потемкиного, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Красной Долины, Прибужского и Лупаревого. Вражеская авиация нанесла удар возле Новопетровки.

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В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Штурм Война России против Украины

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