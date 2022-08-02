На юге Украины оккупанты пошли на штурм, их остановили ВСУ — Генштаб 2 августа, 08:05 ВСУ остановили штурм оккупантов на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск.



Об этом сообщает Генштаб.

Армия РФ вела штурмовые действия в районе Трудолюбовки, успеха не имела и отошла.

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Зафиксированы систематические обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Токарево, Тополино, Княжевка, Осокоровка, Апостолово, Ивановка, Посад-Покровское, Новогригоровка, Кобзарцы, Широкое и Андреевка.

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Вражеская корабельная группировка в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивается на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении объектов в глубине территории Украины.



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