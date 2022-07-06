На юге Украины ВСУ остановили наступление оккупантов в направлении Лозового — Генштаб
ВСУ остановили наступление оккупантов на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении украинские военные жестоко подавили попытку наступления российских оккупантов в направлении Лозового.
Об этом сообщает Генштаб.
Вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Николаевка, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево.
Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области. Остается дальнейшая угроза таких действий.
В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия.
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