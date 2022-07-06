На юге Украины ВСУ остановили наступление оккупантов в направлении Лозового — Генштаб

6 июля, 08:00
ВСУ остановили наступление оккупантов на юге Украины (Фото:Генштаб)

ВСУ остановили наступление оккупантов на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении украинские военные жестоко подавили попытку наступления российских оккупантов в направлении Лозового.

Об этом сообщает Генштаб.

Вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Николаевка, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево.

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Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области. Остается дальнейшая угроза таких действий.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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