На юге Украины ВСУ нанесли удар по управлению десантно-штурмовой бригады, уничтожено 48 оккупантов

26 июля, 05:27
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за сутки украинские военные на южном направлении нанесли семь ударов по противнику, уничтожив оккупантов и их технику.

В частности, украинскими военными был уничтожен пункт управления 11 отдельной десантно-штурмовой бригады в районе Пятихатки.

Также были совершены атаки по скоплению вооружения и военной техники в Бериславском и Херсонском районах области.

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Всего за сутки на южном направлении уничтожены:

  • 48 рашистов;
  • 4 танка Т-72;
  • 152-миллиметровая пушка-гаубица;
  • самоходная артиллерийская установка;
  • 3 единицы бронированной техники;
  • 3 единицы автомобильной техники.

«Враг продолжает ведение боевых действий, держась за укрепленные рубежи обороны. Пытается подтягивать резервы живой силы и техники по крымскому направлению. В очередной раз враждебные силы количеством до РТГр с привлечением резервов, попытались осуществить наступательные действия по направлению с Ищенки на Белогорку. Понеся потери, ретировались», — сообщили в командовании.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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