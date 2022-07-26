На юге Украины ВСУ нанесли удар по управлению десантно-штурмовой бригады, уничтожено 48 оккупантов
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за сутки украинские военные на южном направлении нанесли семь ударов по противнику, уничтожив оккупантов и их технику.
В частности, украинскими военными был уничтожен пункт управления 11 отдельной десантно-штурмовой бригады в районе Пятихатки.
Также были совершены атаки по скоплению вооружения и военной техники в Бериславском и Херсонском районах области.
Всего за сутки на южном направлении уничтожены:
- 48 рашистов;
- 4 танка Т-72;
- 152-миллиметровая пушка-гаубица;
- самоходная артиллерийская установка;
- 3 единицы бронированной техники;
- 3 единицы автомобильной техники.
«Враг продолжает ведение боевых действий, держась за укрепленные рубежи обороны. Пытается подтягивать резервы живой силы и техники по крымскому направлению. В очередной раз враждебные силы количеством до РТГр с привлечением резервов, попытались осуществить наступательные действия по направлению с Ищенки на Белогорку. Понеся потери, ретировались», — сообщили в командовании.
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