На южном направлении ВСУ уничтожили 29 россиян и шесть единиц техники

18 августа, 06:06
Украинская артиллерия ведет огонь на юге Украины (Фото:Operational Command South/Facebook)

Украинская артиллерия ведет огонь на юге Украины (Фото:Operational Command South/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении ликвидировали 29 оккупантов и их технику.

«В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 29 рашистов, самоходную пушку 203-го калибра Пион, 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также состав снабжения боекомплектом в Белогорке», — сообщили в командовании.

Видео дня

Окончательные потери врага выясняются.

https://www.facebook.com/watch/?v=637073294284516
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Редактор: Сергей Чудновцев

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