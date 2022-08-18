На южном направлении ВСУ уничтожили 29 россиян и шесть единиц техники
Украинская артиллерия ведет огонь на юге Украины (Фото:Operational Command South/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении ликвидировали 29 оккупантов и их технику.
«В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 29 рашистов, самоходную пушку 203-го калибра Пион, 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также состав снабжения боекомплектом в Белогорке», — сообщили в командовании.
Окончательные потери врага выясняются.
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