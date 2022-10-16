На южном направлении ВСУ ликвидировали 14 оккупантов и пять единиц техники

16 октября, 06:42
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за сутки на южном направлении ВСУ ликвидировали 14 оккупантов и их технику.

Всего за сутки уничтожили:

  • 1️4️ рашистов;
  • 3️ самоходные артустановки;
  • гаубицу Мста-Б;
  • станцию радиоэлектронной борьбы.

Также украинские военные повредили 8️ единиц техники, среди которых еще 2️ самоходные установки и гаубица 122 калибра, танк и автобронетехника

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«Украинская авиация нанесла 13 ударов по позициям противника, среди них по развертыванию противовоздушной обороны в Бериславском и Каховском районах, а также по сосредоточению живой силы и техники оккупантов — в Николаевском и Баштанском районах», — сообщили в командовании.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/480141197476835/
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https://www.youtube.com/watch?v=GeAGB32X80k
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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