На южном направлении ВСУ ликвидировали 14 оккупантов и пять единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за сутки на южном направлении ВСУ ликвидировали 14 оккупантов и их технику.
Всего за сутки уничтожили:
- 1️4️ рашистов;
- 3️ самоходные артустановки;
- гаубицу Мста-Б;
- станцию радиоэлектронной борьбы.
Также украинские военные повредили 8️ единиц техники, среди которых еще 2️ самоходные установки и гаубица 122 калибра, танк и автобронетехника
«Украинская авиация нанесла 13 ударов по позициям противника, среди них по развертыванию противовоздушной обороны в Бериславском и Каховском районах, а также по сосредоточению живой силы и техники оккупантов — в Николаевском и Баштанском районах», — сообщили в командовании.