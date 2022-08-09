На юге Украины уничтожили 23 оккупантов и восемь единиц техники

9 августа, 05:17
Украинские военные на юге Украины (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные на юге Украины (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное Командование Юг сообщает, что за сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 23 российских оккупантов и их технику.

Всего за сутки уничтожили:

  • 23 рашистов;
  • зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С1;
  • танк Т-72;
  • самоходная гаубица Мста-С;
  • 5 автомобилей, в том числе и бронированных.

Отмечается, что в Одесской области продолжают находить и задерживать во время комендантского часа собирателей информации о расположении стратегических объектов, объектов критической инфраструктуры, фортификационных сооружений и перемещений подразделений ВСУ.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch?v=383004923983670
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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