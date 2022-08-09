На юге Украины уничтожили 23 оккупантов и восемь единиц техники
Украинские военные на юге Украины (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное Командование Юг сообщает, что за сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 23 российских оккупантов и их технику.
Всего за сутки уничтожили:
- 23 рашистов;
- зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С1;
- танк Т-72;
- самоходная гаубица Мста-С;
- 5 автомобилей, в том числе и бронированных.
Отмечается, что в Одесской области продолжают находить и задерживать во время комендантского часа собирателей информации о расположении стратегических объектов, объектов критической инфраструктуры, фортификационных сооружений и перемещений подразделений ВСУ.
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