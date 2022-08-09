На юге Украины уничтожили 23 оккупантов и восемь единиц техники 9 августа, 05:17 Украинские военные на юге Украины (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное Командование Юг сообщает, что за сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 23 российских оккупантов и их технику.



Всего за сутки уничтожили:

23 рашистов;

зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С1;

танк Т-72;

самоходная гаубица Мста-С;

5 автомобилей, в том числе и бронированных.

Отмечается, что в Одесской области продолжают находить и задерживать во время комендантского часа собирателей информации о расположении стратегических объектов, объектов критической инфраструктуры, фортификационных сооружений и перемещений подразделений ВСУ.

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