На южном направлении ВСУ уничтожили шесть единиц техники и два пункта управления 14 июля, 05:34 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки были ликвидированы 13 оккупантов и их техника.

Всего за сутки украинские военные на южном направлении уничтожили:

13 рашистов;

6 единиц бронированной и автомобильной техники;

2 пункта управления вражеских войск и посадочная площадка в Новой Каховке.

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Также зенитно-ракетные подразделения в Белозерской громаде Херсонской области сбили беспилотник Элерон-3, а в Великоалександровской громаде дрон-камикадзе.

«Противник продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже, скованный нашими силами в попытках продвижения, активизирует воздушную разведку и применяет авиационные удары. Утром и днем парой Ка-52 нанесены три удара по нашим позициям в Херсонской области. Без потерь. Также парой истребителей Су-27 пытался совершить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море, у острова», — сообщило командование.

Также отмечается, что в Черном море оккупанты держат 3 ракетных корабля и 2 подлодки. Вместе они несут на своих бортах 32 ракеты класса Калибр.

Днем ранее на южном направлении ВСУ уничтожили 30 оккупантов, шесть единиц техники и два склада.

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