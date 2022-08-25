ВСУ уничтожили командные пункты оккупантов на юге Украины

25 августа, 15:17
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В Каховском и Бериславском районах ВСУ уничтожили командные пункты оккупантов (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Каховском и Бериславском районах ВСУ уничтожили командные пункты оккупантов (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На юге Украины ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили командные пункты тактических групп артиллерии РФ в Каховском и Бериславском районах.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

Подтверждено уничтожение семи оккупантов, самоходной артустановки, автотехники и еще одного склада боеприпасов в Новой Каховке.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=5476806905728466

Также в командовании рассказали об еще одном ударе по Антоновскому мосту в Херсоне.

«Состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, вопреки намерениям оккупантов. Учитывая нанесенные повреждения и непрерывный огневой контроль, оккупационные войска не решаются ни использовать, ни ремонтировать мост», — говорится в сообщении.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Артиллерия Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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